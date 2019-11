Milan-Napoli, pronto il pienone e il ritorno di Musacchio

Milan-Napoli, inizia il conto alla rovescia per l’infallibile appuntamento di San Siro. Per l’occasione è pronto il pienone: già venduti 55.000 biglietti. E dall’infermeria si intravede il ritorno di Mateo Musacchio.

Buone notizie dall’infermeria: Mateo Musacchio è pronto per Milan-Napoli di rientro in campionato. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, l’argentino sta svolgendo ancora allenamento personalizzato ma recupererà in tempo per la 13a giornata di Serie A.

Dall’inizio della prossima settimana, infatti, dovrebbe tornare in gruppo, così da essere disponibile per il match di sabato 23 novembre a San Siro alle 18.00. Servirà invece ancora un po’ di pazienza per Samuel Castillejo, il quale lavora ancora a parte dopo l’infortunio muscolare rimediato in campo contro la Lazio.

Prosegue bene, intanto, la prevendita per il match contro la squadra di Carlo Ancelotti. Come riferisce il quotidiano, sono stati già venduti 55.000 tagliandi. E da oggi inizieranno a essere distribuiti anche i biglietti del terzo anello rosso, data la forte richiesta della tifoseria. Un dato che aiuterà a migliorare la media spettatori rossonera, ferma a 51.946 presente quest’anno rispetto a quota 54.667 della scorsa annata. La gara contro gli azzurri sarà inoltre l’ultima tappa di un calendario durissimo per la squadra di Stefano Pioli: la luce in fondo al tunnel?

