Il punto sul Napoli: infortunati e probabili formazioni

Il Napoli si prepara alla sfida di sabato prossimo contro il Milan a San Siro. Il punto sugli azzurri tra infortunati e probabile formazione di Ancelotti.

Milan-Napoli si giocherà sabato 23 novembre: calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Sarà uno dei tre anticipi del sabato, valido per la 13.a giornata di Serie A.

Nel turno infrasettimanale successivo infatti ci sarà la Champions League, ed è per questo che le squadre impegnate in Europa anticipano al sabato. Giocheranno tutte le big, oltre a Milan e Napoli, in campo quindi anche Juventus e Inter rispettivamente contro Atalanta e Torino.

Il Napoli è in un periodo negativo, e non solo dal punto di vista dei risultati. La situazione tra calciatori e dirigenza, è alquanto tesa. E ad oggi non ci sono neppure i presupposti perché rientrino tali problematiche.

Le ultime in casa Napoli

Intanto Carlo Ancelotti dovrà fare i conti con qualche infortunato. In primis Arkadiusz Milik, il quale ha lasciato ieri il ritiro con la Polonia ed è tornato a Castel Volturno. L’attaccante è a forte rischio per il Milan, visto un riacutizzarsi di un vecchio problema di lesione ai muscoli addominali.

Ancora da valutare ulteriormente gli infortuni di Allan e Manolas, due tra i giocatori migliori della squadra. Il primo soffre di un problema al ginocchio, il secondo di una contusione alla costola. Per loro però si parla di una possibilità di rientrare per il prossimo sabato contro il Milan, ma nulla di certo. Saranno sicuramente indisponibili sia Goulham che Malcuit.

Per quanto riguarda la probabile formazione, non è da escludere che Carlo Ancelotti possa cambiare modulo e tornare al 4-3-3 utilizzato la scorsa stagione e soprattutto durante la gestione Sarri. Ma ad oggi questo sarebbe il probabile 11 azzurro:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas (Luperto), Koulibaly, Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

Allenatore: Ancelotti.

Milan-Napoli: San Siro verso quota 60 mila

Nonostante manchino otto giorni alla sfida, sono già stati venduti 55 mila biglietti. Un numero importante soprattutto per il momento di crisi di risultati che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli.

Si tratta comunque di un big-match ed è inevitabile un maggiore affluso di gente, anche a prescindere dal momento per certi versi. Visto l’elevato numero di vendite, il Milan ha deciso che da oggi sono disponibili all’acquisto anche i biglietti per il terzo anello rosso.

