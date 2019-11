Tuttosport – San Siro, il Comune non risponde a Inter e Milan

Il Comune di Milano non replica alla lettera di Inter e Milan sulla richiesta di chiarimenti inerenti il futuro dello stadio di San Siro. Ma i contatti proseguono.

Inter e Milan attendono chiarimenti sul futuro dello stadio di San Siro, che nei piani del Comune andrebbe rigenerato e riconvertito per altre attività future. I club hanno inviato una lettera all’amministrare per capire meglio come dovrebbe essere riutilizzato il Giuseppe Meazza.

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che da Palazzo Marino non c’è intenzione di rispondere. Però le parti rimangono in contatto, anche perché i club devono valutare se vi siano le condizioni per realizzare il progetto stadio nell’area di San Siro. Oltre alla costruzione del nuovo impianto sportivo, c’è anche un distretto commerciale in ballo.

La Giunta ha fatto sapere che vanno rispettate le volumetrie del PGT, sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste dai piani iniziali di Inter e Milan. Se non verrà trovata un’intesa, allora le due squadre potrebbero migrare altrove. Sesto San Giovanni continua ad essere ritenuto il piano B.

Il Comune di Milano rischia di perdere un investimento da oltre un miliardo di euro in un’area che avrebbe bisogno di essere riqualificata. Con l’addio di Inter e Milan rimarrebbe un San Siro senza calcio, senza più anima. L’amministrazione comunale di oggi potrebbe passare alla storia per aver costretto le squadre ad andare fuori città. Una grande responsabilità.

