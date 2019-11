Brasile, Rivaldo critico: “Sbagliato dare la 10 a Paquetà”

Dure considerazioni dell’ex campione brasiliano Rivaldo, tutt’altro che concorde con l’assegnare la 10 verdeoro al milanista Paquetà.

Grande onorificenza ieri per Lucas Paquetà: il centrocampista del Milan è stato insignito della storica maglia numero 10 del Brasile dal suo c.t. Tite.

Nell’amichevole contro l’Argentina, persa per 1-0 dai brasiliani sul campo neutro in Arabia Saudita, Paquetà ha però giocato solo un tempo senza entusiasmare, sostituito al 46′ minuto da Philippe Coutinho.

La scelta di assegnare al talento rossonero una maglia così importante è stata aspramente criticata da un ex campione come Rivaldo. Il brasiliano, che in carriera ha anche difeso i colori del Milan, è stato uno dei migliori numeri dieci della storia recente verdeoro.

Sul suo profilo Instagram l’ex fantasista e campione del mondo ha puntato il dito soprattutto su Tite, facendo intendere che è errata la decisione di dare certe responsabilità a Paquetà: “Ho visto Brasile-Argentina e sono triste vedendo cosa è successo alla maglia numero 10 data a Paquetá: quella maglia è rispettata in tutto il mondo e non deve andare in panchina o giocare metà partita.

Prima di Paquetà l’hanno infatti portata sulle spalle grandi campioni: “E’ conosciuta da tutti perché è stata indossata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho e Neymar. Non biasimo il giocatore ma Tite e il suo staff che conoscono il peso di quel numero. Non devono bruciare un 22enne che può avere un grande futuro”.

