Conte, minacce di morte: busta con proiettile, la moglie smentisce

Minacce di morte per Antonio Conte? Secondo il Corriere della Sera sì, ma la moglie Elisabetta ha smentito tutto tramite Instagram.

Non sono ore facili per Antonio Conte, che ha ricevuto una vera e propria minaccia di morte a casa sua. Una busta con all’interno un proiettile hanno attivato subito la vigilanza dinamica, come riportato oggi dal Corriere della Sera.

Dopo la misura scelta dalla Prefettura di Milano, le pattuglie di Polizia e Carabinieri passeranno spesso intorno all’abitazione di Conte per evitare nuovi casi. Lo stesso succederà anche nei pressi degli uffici della società nerazzurra. Stando ad una prima ricostruzione, si tratterebbe dell’azione di un mitomane, quindi nulla di troppo preoccupante, ma è chiaro che situazioni del genere non vanno in alcun modo sottovalutate.

Qualche ora dopo, però, la moglie del tecnico ha smentite tramite il suo profilo Instagram. “Per la cronaca: la storia del proiettile è una bufala! E comunque in Italia siamo messi proprio male come comunicazione … per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare mai alle conseguenze“, ha scritto Elisabetta Muscarello sul noto social network. Vedremo se ci sarà una risposta anche da parte di Conte stesso.

