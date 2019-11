Ibrahimovic-Bologna, Bigon: “Ha aperto a questa ipotesi”

L’opzione bolognese sembra intrigare Zlatan Ibrahimovic, attaccante accostato spesso anche ai rossoneri ma che valuta anche quest’altra destinazione.

Non solo Milan nel futuro di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante che anche a 38 anni compiuti continua ad essere indicato come un oggetto del desiderio.

Il centravanti classe ’81, dopo l’ufficialità del divorzio dalla MLS americana, vuole tornare in Europa per chiudere la carriera in un campionato ben più prestigioso e competitivo di quello oltreoceano.

Il Milan resta un’ipotesi valida, visto che Ibra è rimasto legato alla città milanese ed ai colori rossoneri, con i quali ha vinto il suo ultimo Scudetto italiano nel 2011. Ma non c’è soltanto la squadra di Stefano Pioli sulle sue tracce: dalla Serie A sarebbe giunta alle orecchie dello svedese anche un’altra offerta.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic starebbe seriamente valutando l’ingaggio di Ibrahimovic, un’operazione costosa che potrebbe essere coadiuvata ed agevolata dall’intervento degli sponsor.

La conferma su tale possibilità è giunta oggi dalle parole di Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, che interpellato da Sky Sport non ha escluso un clamoroso acquisto nella sessione di gennaio prossimo.

“C’è feeling tra Ibrahimovic ed il nostro mister – ha ammesso Bigon – Si sono sentiti di recente e lui ha manifestato un’apertura per la piazza di Bologna. Per noi è un’ipotesi affascinante, ma la decisione spetta al calciatore: Ibra ha appena lasciato gli USA e valuterà con calma tutte le proposte. Se decidesse di tornare in Italia, noi ci siamo e saremo ben felici di accoglierlo”.

Bologna che dunque fa sul serio e Ibra non disdegna l’ipotesi di essere protagonista in rossoblu. Ora si attende la contromossa del Milan, club molto più prestigioso ma che forse non riuscirebbe a garantire allo svedese un posto da titolare, da protagonista assoluto come vorrebbe.

