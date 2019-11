Infortunio Mertens durante Russia-Belgio: Milan-Napoli a rischio

Mertens è stato costretto ad uscire durante Russia-Belgio. L’attaccante si è accasciato dolorante dopo un contrasto di gioco. Ora Milan-Napoli è a rischio per lui dopo Milik, Allan e Manolas.

Un’altra brutta notizia per Carlo Ancelotti e il suo Napoli dopo l’infortunio di Arkadiusz Milik. Durante Russia-Belgio è stato costretto a uscire dal campo intorno al 52′ anche Dries Mertens dopo un duro contrasto di gioco.

Sul risultato di 3-0 in favore dei belgi, l’attaccante azzurro si è scontrato con un difensore avversario e si è accasciato dolorante. Per non rischiare, visto anche il risultato ormai in cassaforte, ha preferito chiedere il cambio e uscire. Sull’entità dell’infortunio se ne saprà di più nelle prossime ore, intanto si pensa già ad una sua eventuale assenza in Milan–Napoli, partita in programma sabato 23 novembre al rientro dalla sosta.

Mertens infortunato, quando rientra

I partenopei vivono già un momento molto delicato e quest’altro infortunio non ci voleva. Attenzione però, perché potrebbe anche soltanto essere una botta. Il giocatore infatti potrebbe aver deciso di uscire soltanto per non rischiare o peggiorare la situazione, visto che il risultato del match non era in discussione. Come detto, nelle prossime ore sapremo qualcosa in più. Ancelotti attende notizie positive e intanto ragiona sulla possibile formazione da schierare sabato prossimo a San Siro.

Oltre a Milik, il tecnico dovrà fare a meno probabilmente anche di Allan e Manolas, anche loro alle prese con problemi fisici. Una situazione molto delicata per il mister azzurro. Per quanto riguarda la questione infortuni, anche in casa Milan c’è qualche valutazione da fare. Samu Castillejo è ancora out mentre Musacchio pare stia migliorando. Il difensore dovrebbe rientrare mentre per lo spagnolo c’è ancora bisogno di qualche giorno per stabilirlo.

