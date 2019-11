Milan News, nuove voci sulla cessione ad Arnault – VIDEO

Nonostante le smentite dei mesi scorsi, continuano a circolare rumors riguardanti la volontà del miliardario francese Bernard Arnault di acquistare il Milan. Il portale Dagospia spiega la trattativa con il fondo Elliott Management Corporation è ripresa nelle ultime settimane. I figli del 70enne imprenditore avrebbero dei dubbi, ma lui sembra intenzionato ad andare fino in fondo per ampliare un impero già vasto e ricco. Arnault è a capo del gruppo del lusso LVMH che comprende marchi come Louis Vuitton, Bulgari, Dior e altri. Stando alla classifica di Forbes il magnate francese è uno degli uomini più ricchi del mondo con oltre 100 miliardi di patrimonio. Vedremo se comprerà anche il Milan.

