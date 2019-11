Classifica Serie A femminile, Milan-Juventus 2-2: un punto “Vitale” – FOTO

Il Milan femminile ha ottenuto un punto “Vitale” in extremis contro la Juventus Women. Ecco la foto della classifica aggiornata della Serie A femminile.

Che emozioni al Brianteo di Monza per il match di Serie A femminile Milan-Juventus. Il risultato finale è di 2-2, con il pareggio in extremis delle rossonere in gol con uno splendido stacco di testa della Vitale.

Avanti le bianconere nel primo tempo con l’autogol della Fusetti, poi il pareggio del Milan a metà ripresa con la Dominika Čonč. Sorpasso juventino con la Staskova. A tempo quasi scaduto la Bergamaschi ha l’occasione per il pareggio ma da pochi passi non devia in rete. Nell’ultimissima azione del match, palla lunga da centrocampo e Francesca Vitale di testa segna il gol dell’insperato 2-2.

Un punto “VITALE” per le rossonere in classifica: sono 14 i punti in classifica del Milan femminile, distacco di 2 punti in meno invariato dalla Juve, a quota 16. Ecco la foto della classifica aggiornata:

RILEGGI LIVE – Milan-Juventus 2-2, Vitale all’ultimo respiro