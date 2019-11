Tuttosport – Milan-Arnault, sono i figli a frenare la trattativa

Trattativa Milan-Arnault: sarebbero i figli dell’imprenditore francese a opporsi all’affare. Secondo quanto riferisce Tuttosport, non sarebbero affatto interessati nel diventare proprietari del club rossonero.

Arnault-Milan, a frenare la trattativa sarebbero proprio i figlii dell’imprenditore francese. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Perché al di là delle smentite prevedibili – riferisce il quotidiano – da fonti economiche giunge anche la cifra sulla quale si starebbe provando a intavolare la trattativa: un miliardo di euro.

Un valore altissimo vista la quotazione attuale dell club. Una cifra che, se confermato, farebbe vacillare senz’altro Elliott Management Corporation che finora dovrebbe aver speso meno della metà di quanto detto.

Ma a frenare il tutto ci sono appunto i figli di Bernard Arnault, i quali sembrano non avere il minimo interesse di diventare i proprietari di un club come il Milan nonostante il brand sia comunque ancora molto spendibile. E anche per questo – rivela Ts – che uno dei due smentì prontamente il tutto via social.

Il riferimento di Tuttosport è a quanto postò Antoine Arnault via Instagram lo scorso 28 settembre: “Stimiamo profondamente il Milan ma non siamo mai stati in contatto o negoziato per l’acquisto delle quote di questo club. Mettiamo fine alle speculazioni riguardanti il possibile interesse della mia famiglia. Auguro il meglio al Milan e di raggiungere i suoi traguardi”.

