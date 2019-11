Milan Femminile, oggi duello scudetto con la Juventus

Grande giornata per le ragazze rossonere di Maurizio Ganz, che sfidano le campionesse in carica della Juventus in un duello per il primo posto.

La Serie A femminile arriva al primo momento topico della stagione 2019/2020. Oggi pomeriggio scatta uno scontro diretto a dir poco epico.

Il Milan di Maurizio Ganz ospita allo stadio Brianteo di Monza le campionesse in carica della Juventus. Un duello al vertice, tra la squadra che ha dominato l’ultimo campionato e quella che, a detta di tutti, gioca il miglior calcio e si sta proponendo come seria alternativa al titolo.

Bonera: “Milan, dai fiducia a Pioli. Ibrahimovic un campione”

Milan-Juventus Femminile, le ultime in casa rossonera

Le ragazze di mister Ganz si stanno preparando da giorni all’evento; vogliono vincere per cambiare le gerarchie del campionato e continuare il loro percorso finora positivo.

Quattro vittoria e un pareggio sul campo della Fiorentina per capitan Giacinti e compagne, un messaggio chiaro alle rivali juventine per la corsa allo Scudetto.

Idee chiare per Ganz in fatto di formazione: il Milan si schiererà con il 4-3-3 ormai classico e con tutte le big a disposizione. La sorpresa potrebbe essere l’inserimento dal 1′ dell’attaccante ‘di scorta’ Salvatori Rinaldi, forse preferita a Carissimi.

La formazione del Milan

MILAN (4-3-3): Korenciova; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti, Salvatori Rinaldi.

Lo schieramento della Juventus

Risponderà la capolista Juve con una squadra in leggera emergenza. Come riporta il Corriere dello Sport, coach Guarino ha potuto recuperare solo in extremis il capitano Gama e l’altra centrale Sembrant. Ancora out la lungodegente Salvai, mentre torna nella lista convocati la bomber azzurra Barbara Bonansea, che però partirà dalla panchina, non avendo i 90 minuti nelle gambe.

Anche le bianconere si schiereranno con un 4-3-3 ormai consolidato, con diverse giocatrici costrette a stringere i denti per partire dall’inizio.

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyrinen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Galli; Cernoia, Girelli, Aluko.

Dove vedere Milan-Juventus

Lo scontro diretto del campionato femminile sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, a partire dalle ore 15.

Milan, senti Abidal: “Rakitic fuori dai piani del Barcellona”