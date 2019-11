Milan-Juventus femminile, le formazioni ufficiali: tridente per le rossonere

Milan-Juventus femminile, le formazioni ufficiali del big match dello stadio Brintaeo di Monza. Sfida scudetto quest’oggi alle 15.00: in palio c’è il primato del campionato femminile.

Milan Femminile, tutto pronto allo stadio Brintaeo di Monza per il big match con la Juventus. Le due squadre hanno appena comunicato le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Korenciova; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti, Andrade. All. Ganz

Panchina: Piazza, Aramar, Carissimi, Kulic, Zigc, Rinaldi, Longo, Tamborini, Mauri.

Juventus (4-3-3): Giuliani; Sikora, Gama, Sembrant, Boatin; Pedersen, Galli, Rosucci; Aluko, Girelli, Cernoia. All. Guarino

Panchina: Sikora, Franco, Bonansea, Panzeri, Staskova, Souza, Caruso, Tasselli, Beretta

Sfida scudetto quest’oggi alle 15.00. La Vecchia Signora conduce la classica a 15 punti, ma il Diavolo segue subito dopo a quota 13. In caso di un successo contro le campioni d’Italia in carica, dunque, sarebbe primato per le milaniste.

Una ghiotta occasione per un Milan finora sorprendente, reduce da quattro vittorie e un pareggio in quest’avvio di campionato ma senza mai una sconfitta. La mezza frenata in questione risale proprio alla scorsa settimana, con il Milan che ha comunque conquistato un punto in casa della Fiorentina Women’s attualmente terza a 13 punti. E oggi c’è una grande, gigantesca, chance per il riscatto.

