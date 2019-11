Under 21, Italia-Islanda 3-0: doppietta Cutrone, 90 minuti per Gabbia

Nel girone di qualificazione agli europei di categoria, vittoria per l’Italia under-21 contro l’Islanda. Matteo Gabbia, difensore del Milan, in campo per 90 minuti.

Importante successo dell’Italia Under-21 sui pari-categoria dell’Islanda. Netto 3-0 a favore degli azzurrini di Nicolato, che li porta al secondo posto del girone di qualificazione dell’Europeo di categoria.

Superata proprio l’Islanda con questo successo. Gli azzurrini però hanno da recuperare una partita rispetto agli islandesi e due partite meno rispetto all’Irlanda prima in classifica (foto in basso). Nel corso del match, Matteo Gabbia ha giocato 90 minuti. Il difensore centrale classe 1999 di proprietà del Milan ha esordito con la maglia dell’Italia under-21 lo scorso 6 settembre dopo gli ottimi risultati ottenuti sia con le giovanili rossonere che con l’Italia under 19 e 20.

Dicevamo, match vinto dall’Italia per 3-0. In gol nel primo tempo Riccardo Sottil, al 32′. Gestione del match da parte degli azzurrini, qualche rischio, ma nei minuti finali ci pensa Patrick Cutrone a chiudere il match. L’ex baby bomber del Milan – ora al Wolverhampton – si è reso autore di una doppietta tra l’84’ e il 90′.

