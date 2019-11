Piatek e Kessie in gol con le Nazionali – VIDEO

Krzysztof Piatek e Franck Kessie sono andati in gol con le rispettive nazionali, Polonia e Costa d’Avorio. Ecco i video con i gol dei due rossoneri.

Sono stati 12 i calciatori del Milan chiamate dalle rispettive nazionali. Due di questi, Franck Kessie e Krzysztof Piatek sono andati in gol con Costa d’Avorio e Polonia. Due gol non certo indimenticabili, ma a loro modo importanti.

In Costa d’Avorio-Niger è stato decisivo il gol, su calcio di rigore, segnato da Kessie: palla da un lato, portiere dall’altra, e 1-0 finale. Freddo il centrocampista del Milan, che da rigore è stato bravo e preciso anche in altre occasioni con la maglia rossonera. In questa stagione ha segnato contro il Genoa al Ferraris, nella vittoria che costò la panchina a Marco Giampaolo.

In Israele-Polonia invece Krzysztof Piatek al 54′ ha trovato il gol sugli sviluppi di un corner. L’attaccante del Milan è stato il più veloce a pochi passi dall’area piccola a ribdire in rete.

Il suo gol ha fissato il punteggio sul 2-0, permettendo alla propria squadra di gestire al meglio in finale di match. Israele all’88’ ha trovato il gol che ha dimezzato il vantaggio, ma in ritardo. Polonia vincente per 2-1 proprio grazie al gol di Piatek, già qualificata a EURO 2020.



