Milan femminile, Ganz: “Partita di cuore e qualità. Giocato alla pari con la Juve”

Il Milan femminile ha pareggiato in extremis 2-2 contro la Juventus. Il commento dell’allenatore rossonero Maurizio Ganz nel post-partita in zona mista.

Grande partita ed emozioni incredibili per il Milan femminile, che ha riacciuffato una partita che sembrava persa nel finale: 2-2 a tempo quasi scaduto contro la Juventus, firmato da Francesca Vitale.

Nel post-partita, intervista in zona mista per Maurizio Ganz. Ecco l’analisi del tecnico rossonero: “Nella ripresa abbiamo giocato meglio, è stata comunque una bella partita, intensa, nonostante la pioggia. In un campo asciutto si sarebbe vista una partita migliore. Non dimentichiamo che è la terza volta che recuperiamo il risultato. Abbiamo carattere e determinazione”.

Tante le occasioni fallite dal Milan femminile sullo 0-0: “Sì, non è la prima volta. Oggi abbiamo sbagliato, e anche con la Fiorentina. Poi abbiamo subito gol. E’ un grande segnale rimontare. Abbiamo giocato con cuore e qualità. Dobbiamo crederci di più quando la palla è in area. Giacinti e Debora faranno tantissimi gol. Ma il mio gioco è questo, andremo in tanti in gol”.

Sulla Andrade: “Deve capire che il campionato italiano è diverso. Oggi ha fatto passi in avanti, nonostante il campo. Ha un bel dribbling, si è messa a disposizione. Deve capire che bisogna correre di più e farsi dare più palla”.

Sulle sfide con la Juventus tra la scorsa stagione e ora: “Parlo di quest’anno, l’anno scorso non c’ero. Sono felice per oggi. Abbiamo affrontato la partita a viso aperto. In questo inizio di campionato abbiamo giocato 4 scontri diretti, Inter, Roma, Fiorentina e Juventus. Abbiamo fatto due vittorie e due pareggi. Non dimentichiamolo. Siamo imbattuti. Stiamo facendo bene. Oggi abbiamo giocato alla pari della Juve che l’anno scorso ha vinto tre trofei. E’ un bel segnale per noi”.

