Non si fa altro che parlare del sì di Zlatan Ibrahimovic. Stando alle ultime indiscrezioni, Elliott avrebbe detto sì all’arrivo dell’attaccante svedese al Milan; Paolo Maldini e Zvonimir Boban, che spingono per il ritorno del giocatore, starebbero lavorando sotto traccia per convincerlo a firmare. Si era parlato di una richiesta di un milione al mese per sei mesi, ma è probabile che il Milan stia lavorando ad un periodo di contratto più lungo per uno stipendio intorno ai 4 milioni. Intanto lui ha detto ufficialmente addio ai Los Angeles Galaxy con un post su Instagram; Mihajlovic insiste per averlo a Bologna, Ancelotti lo stesso per il suo Napoli. Il Milan, però, sembra avanti a tutti, almeno in Italia.

