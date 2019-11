Diletta Leotta e Daniele Scardina alle Maldive in un resort costosissimo – FOTO E VIDEO

Una vacanza da sogno per Diletta Leotta e Daniele Scardina, ormai protagonisti indiscussi delle riviste di gossip. I due ormai sono una coppia a tutti gli effetti: hanno trascorso diverse settimane insieme a Milano e adesso, prima di riprendere i rispettivi impegni lavorativi, hanno deciso di fare una vacanza insieme alle Maldive in un resort da sogno. Il tutto documentato come sempre sui social.

Un resort da sogno

Bungalow direttamente sul mare con tanto di piscina. Un resort da sogno quello scelto dalla coppia del momento, che proprio non vogliono farsi mancare nulla. Si parla di almeno 900 dollari a notte per questo magnifico posto. Da lì ci si può affacciare direttamente sull’Oceano e godersi un panorama incredibile. Una grande fortuna per entrambi e un sogno per tantissime persone. Il posto giusto per godersi il proprio amore e passare del tempo lontano dal mondo intero. Una distanza che però si riduce di molto grazie ai social. Su entrambi i profili Instagram infatti ogni giorno vengono pubblicati post o Stories su ciò che sta succedendo, anche se non tantissimi. Insomma, il giusto modo per condividere coi propri followers questa splendida vacanza ma, al tempo stesso, non stare troppo attaccati al cellulare.

Diletta e Daniele sono fidanzati?

Stando a ciò che si vede sui social e si legge sulle riviste di gossip, pare proprio che Diletta e Daniele facciano sul serio. Entrambi però non si sono esposti ancora nelle varie interviste rilasciate in queste ultime settimane. L’ultimo è stato proprio King Toretto, come viene soprannominato sul ring: “Non abbiamo definito con una parola ciò che siamo in questo momento, basta ciò che proviamo“. Adesso però le cose sono andate avanti e in questa vacanza avranno avuto sicuramente modo di “approfondire” la loro conoscenza e il loro amore. Se sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto a breve rientreranno: Diletta in Italia, per continuare il campionato con DAZN, Daniele a Miami dove si allena per i prossimi impegni sul ring. Trascorreranno quindi molto tempo lontani: questa vacanza serve proprio per colmare tutto il vuoto che, inevitabilmente, ci sarà.

