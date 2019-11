Le ultime notizie sulle probabili formazioni, la diretta TV e streaming della partita Italia-Armenia. Alessio Romagnoli, capitano del Milan, parte dal 1′.

Stasera l’Italia affronta l’Armenia allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Si tratta di una partita valida per l’ultima giornata della fase i gironi per le qualificazioni all’Europeo 2020.

Gli azzurri di Roberto Mancini si sono già guadagnati il pass e guidano il Gruppo J a punteggio pieno con 27 punti conquistati in 9 partite. Stasera l’obiettivo sarà quello di vincere, chiudendo con soli successi e andando così a completare un bel cammino da parte della nazionale italiana.

Italia-Armenia: probabili formazioni, diretta TV e streaming

La partita Italia-Armenia sarà visibile in diretta TV su Rai 1 e in diretta streaming su Raiplay.it. Tutti i tifosi avranno modo di vedere in chiaro, senza necessità di abbonamenti, la sfida di oggi.

Il commissario tecnico Mancini cambierà qualcosa nella formazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i pali ci sarà Salvatore Sirigu al posto di Gianluigi Donnarumma. In difesa sulle fasce Giovanni Di Lorenzo e Cristiano Biraghi, mentre al centro è sicuro l’impiego di Alessio Romagnoli in sostituzione di Francesco Acerbi. Assieme al capitano del Milan dovrebbe esserci Leonardo Bonucci.

A centrocampo un terzetto molto interessante composto da Sandro Tonali, Jorginho e Nicolò Barella. Per quanto riguarda il tridente d’attacco del 4-3-3 azzurro, gli esterni saranno Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa. Spazio a Ciro Immobile per la maglia di punta centrale titolare.

L’Armenia del ct Khashmanyan si schiererà con il modulo 5-4-1, che in fase offensiva diventa un 3-4-3 con gli esterni che avanzano. In porta Hayparetyan protetto da Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan e K. Hovhannisyan. In mediana dovrebbero agire Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan e Vardanyan. Il riferimento in attacco sarà Karapetyan.

QUALIFICAZIONI EURO 2020 | ITALIA-ARMENIA | PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3) – Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Chiesa.

Armenia (5-4-1) – Hayparetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, K. Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan.

