Gabbia brilla in Under 21: avrà una chance nel Milan?

Matteo Gabbia si è ben comportato nell’ultimo match dell’Italia Under 21 contro l’Islanda. Il Milan dovrà valutare, anche in ottica gennaio 2020, se tenerlo o mandarlo in prestito.

Matteo Gabbia è uno dei giocatori del Milan che in estate aveva impressionato positivamente. Dopo l’esperienza in prestito alla Lucchese in Serie C, è stato aggregato alla Prima Squadra e non è stato ceduto sia per le buone prestazioni che per l’assenza di Mattia Caldara.

Il 20enne difensore centrale aveva più offerte che gli avrebbero permesso di andare a giocare con continuità in prestito, ma il club rossonero lo ha tenuto nel proprio organico. Finora il giovane calciatore non ha messo assieme alcuna presenza ufficiale, però viene convocato dall’Italia Under 21 e nell’ultima partita contro l’Islanda ha giocato molto bene.

Gabbia, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha buone doti tecniche e fisiche. Stefano Pioli potrebbe prenderlo in maggiore considerazione, visto che Leo Duarte non sta convincendo e che non è ancora certo quando Mattia Caldara potrà giocare. Secondo il quotidiano Tuttosport, il classe 1999 è un patrimonio del club e può rappresentare una positiva sorpresa in una stagione finora pessima.

Improbabile che venga lanciato titolare contro il Napoli, ma Gabbia tramite le prestazioni con l’Italia Under 21 e gli allenamenti sta facendo capire a Pioli che può fidarsi di lui in caso di necessità. Ovviamente il ragazzo vorrebbe del minutaggio, ma in rossonero non è facile.

Bisognerà vedere a gennaio 2020 quale sarà la situazione. Se sarà possibile un trasferimento in prestito o se Matteo dovrà restare a Milanello. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Caldara, difensore centrale alle prese con molti infortuni nelle ultime due stagioni.

Serie A | Milan-Napoli, probabili formazioni: alcuni dubbi per Pioli