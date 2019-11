Kessie, gol rigenerante: spunta un retroscena sull’esclusione 

Milan, primo goal in nazionale per Frank Kessie: il centrocampista ivoriano ritrova il sorriso dopo l’esclusione. La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sull’assenza contro la Juventus.

Frank Kessie, un goal per riprendersi il Milan. O quanto meno per rientrare in gruppo. Reduce dall’esclusione contro la Juventus, il centrocampista ivoriano si è reso protagonista nel match tra la sua Costa d’Avorio e il Niger con il suo primo gol in nazionale.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tutto ciò può essere un bagno rigenerante dopo le tensioni di Milanello. Out per scelta tecnica, il giocatore è stato escluso a causa di allenamenti troppo svogliati. Ma lo stesso giocatore, da quanto emerso, avrebbe avallato la decisione del tecnico.

Ora – evidenzia la rosea – c’è una domanda da cento milioni: come verrà gestita la situazione al rientro dalla nazionale? Anche perché sabato c’è già il Napoli di Carlo Ancelotti, e allora è probabile che Stefano Pioli e Kessie si parlino prima del match e poi sarà l’allenatore a decidere. Nel frattempo Rude Krunic, il quale ha risposto ‘presente’ alle prima grandi chances, osserva attento e cresce di settimana in settimana.

