Thiago Silva e il retroscena su Ibrahimovic: “Stai firmando davvero?”

La confessione dell’ex stella rossonera, che è passato al Paris St. Germain nel 2012 assieme ad un campione come Ibrahimovic.

Il 2012 fu un anno davvero complicato per i veri appassionati di Milan, che dovettero digerire la partenza di moltissimi campioni dello scorso decennio.

Due di questi furono Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic, che a distanza di pochi giorni si trasferirono da Milanello a Parigi, nelle fila di quel PSG che proprio in quel periodo stava iniziando a costruire una rosa dominante e di valore internazionale.

In un’intervista rilasciata a France Football, lo stesso Thiago Silva ha svelato un retroscena che riguarda personalmente sia lui sia Ibra, proprio in quella fase delicata per il loro futuro.

Il brasiliano ha parlato della scelta di passare entrambi al club parigino: “Ricordo quei giorni. Mi chiamò Ibra e mi chiese se avevo firmato per il PSG. Gli risposi che avevo appena siglato l’accordo e mi disse: ‘Non mi fare scherzi, se non ci vai io non firmo, se mi hai mentito ti vengo a prendere a casa’. Senza di me non avrebbe raggiunto Parigi”.

E chissà se nel prossimo futuro, magari già da gennaio, potrà succedere lo stesso a parti inverse. Con Ibrahimovic pronto a chiamare Thiago per convincerlo a tornare entrambi al Milan dopo più di sette anni dall’ultima volta.

