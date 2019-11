Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Torreira? – VIDEO

Nell’ultima finestra estiva del calciomercato Lucas Torreira è stato uno dei primi nomi accostati al Milan, dato che Marco Giampaolo lo conosceva molto bene per averlo valorizzato alla Sampdoria e avrebbe desiderato averlo anche in rossonero. Tuttavia, l’Arsenal non aveva alcuna intenzione di cedere il centrocampista uruguayano e dunque una vera trattativa non è mai partita. Oggi però lo scenario è differente, visto che Torreira non è più un titolare inamovibile e un suo trasferimento da Londra non viene escluso. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe pensare nuovamente a lui per rinforzare il centrocampo a gennaio. Un affare non facile, visto che l’Arsenal ha speso circa 30 milioni per comprarlo nell’estate 2018 e non farà sconti.

