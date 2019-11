Romagnoli carica il Milan: “Adesso dobbiamo invertire la rotta”

Alessio Romagnoli dopo Italia-Armenia 9-1 ha commentato sia il gol segnato con la maglia azzurra che il momento difficile del Milan.

Alessio Romagnoli ha trovato la gioia del gol nella netta vittoria ottenuta ieri sera dall’Italia contro l’Armenia. A Palermo gli azzurri di Roberto Mancini hanno vinto per 9-1, chiudendo con il decimo successo in dieci partite la fase a gironi delle Qualificazioni all’Europeo 2020.

Al termine della partita il capitano del Milan è stato intervistato da Rai Sport e ha così commentato la sua marcatura: «Innanzitutto penso a difendere, poi se capita posso segnare… Comunque l’autostima non dipende dal gol, ci deve essere sempre. Io faccio del mio meglio per mettere in difficoltà il mister, mi impegno al massimo negli allenamenti e cerco di giocare bene».

A Romagnoli è stato domandato anche della differenza tra l’indossare la maglia rossonera e quella dell’Italia: «Le prestazioni col Milan incidono sul morale, non stiamo attraversano un periodo semplice. Comunque cerchiamo di fare meglio, come si è visto contro la Juventus. Peccato che poi a Torino abbiamo perso, ma possiamo invertire la rotta».

Il capitano del Milan crede che la squadra guidata da Stefano Pioli possa risollevarsi e raddrizzare una stagione finora pessima. Sabato a San Siro arriva il Napoli di Carlo Ancelotti. Sarà una sfida sicuramente difficile, però bisogna provare a vincerla. Battere una delle big del campionato può dare un surplus di morale e motivazioni per il futuro.

