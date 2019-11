Paquetá risponde a Rivaldo: gol in Brasile-Corea del Sud

Lucas Paquetà risponde così alle critiche dei giorni scorsi, soprattutto di Rivaldo, segnando una splendida rete alla Corea.

Hanno fatto discutere ampiamente le parole di Rivaldo, ex fantasista di Barcellona e Milan, che ha puntato il dito contro le scelte del c.t. brasiliano Tite.

In particolare lo storico fantasista non aveva gradito la scelta di affidare la maglia numero 10 a Lucas Paquetà, giovane centrocampista del Milan molto apprezzato dal tecnico della Seleçao.

Parole che come detto hanno fatto parlare molto: Paquetà sarebbe stato sminuito da Rivaldo, che voleva difendere in maniera chiara ed evidente la storia gloriosa della maglia numero 10 nella Nazionale brasiliana.

Paquetà però oggi ha risposto nel modo migliore, sul campo: titolare nell’amichevole contro la Corea del Sud ad Abu Dhabi. Schierato titolare dietro all’unica punta Richarlison, il calciatore del Milan si è subito sbloccato dopo 9 minuti di gioco.

Splendida rete di testa di Paquetà, che ha raccolto un cross dalla sinistra di Renan Lodi e portato così in vantaggio il Brasile. Una splendida risposta per i verdeoro e per tutti i critici: non meriterà forse la maglia numero 10, ma il rossonero dimostra di essere un calciatore già pronto per certi livelli.

