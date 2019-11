Calciomercato Milan, duello col Napoli per Ibrahimovic – VIDEO

Sabato a San Siro il Milan affronterà il Napoli in un match di campionato molto importante, ma la sfida tra i due club si allarga anche fuori dal campo e riguarda il calciomercato. Oggetto del contendere è Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto coi Los Angeles Galaxy va in scadenza a fine 2019 e non sarà rinnovato. Sia il Milan che il Napoli cercano un rinforzo in attacco e il 38enne svedese può arrivare a parametro zero a gennaio. Terzo incomodo il Bologna, che punta molto sull’amicizia tra Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic. Da non sottovalutare comunque pure le piste estere.

Mihajlovic, terzo ciclo di cure finito: ha lasciato l’ospedale