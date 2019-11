Gazzetta – Il Milan si muove: Boban incontra anche Mendes

Calciomercato Milan: incontro di Zvonimir Boban con Jorge Mendes. Nuovi affari in vista?

Il Milan sta cominciando a fare sul serio per preparare il calciomercato di gennaio 2020. Oggi è stata una giornata proficua in quanto c’è stato un incontro a Casa Milan con Mino Raiola per discutere in primis di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Ma non è tutto: secondo Gazzetta.it ci sarebbe stato l’incontro con un altro potente agente, Jorge Mendes. Stando a quanto riferiscono i colleghi della rosea, ad incontrare il procuratore portoghese sarebbe stato Zvonimir Boban. E nuovi dettagli emergono nello specifico. Ovvero sull’orario e il luogo dell’incontro.

Boban e Mendes si sarebbero visti oggi ad ora di pranzo in un albergo nei pressi della stazione Centrale di Milano. Non è noto il nome precisamente, ma poco importa. Il Chief Football Officer rossonero ha parlato con Mendes di questioni di calciomercato. Nuove possibilità per il Milan. Nelle prossime ore emergeranno ulteriori novità in tal senso, magari con l’accostamento di qualche nome in entrata.

Lo stesso Boban oltre a Mendes, sempre all’ora di pranzo, avrebbe incontrato anche Mino Raiola nello stesso albergo. Prima che l’agente di Ibra si recasse a Casa Milan per incontrare il resto della dirigenza rossonera.

Gli affari tra Milan e Mendes

Il Milan dunque si muove concretamente su più fronte. L’incontro con due degli agenti più importanti al mondo, in tal senso, ci fa capire molto.

Jorge Mendes inoltre è l’agente di Rafael Leao, il talento portoghese acquistato la scorsa estate dal Milan, e pagato 35 milioni dal Lille. Sin qui ha collezionato 9 presenze e segnato solo un gol. Il potenziale è enorme, ma certi atteggiamenti non sono piaciuti al mister e ai tifosi: vedi quanto successo da subentrato in Milan-Lazio.

Non possiamo al momento sapere se Boban e Mendes oggi avranno parlato di Rafael Leao, ma è comunque una possibilità. C’è da segnalare e ricordare che Mendes cura gli interessi pure di André Silva, al momento in prestito biennale all’Eintracht Francoforte: scambio alla pari quest’estate con Ante Rebic.

Inoltre il potente procuratore portoghese aveva avuto rapporti con il “vecchio” Milan, quello dei cinesi gestito da Fassone e Mirabelli. E anche con Gennaro Gattuso, ex allenatore rossonero che ha rescisso il proprio contratto lo scorso giugno.

