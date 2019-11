Sportitalia – Stipendio Ibrahimovic: le richieste di Raiola al Milan

Il Milan ha incontrato Mino Raiola per Zlatan Ibrahimovic. Ecco la richiesta economica richiesta dallo svedese per accettare un ritorno in rossonero.

Sta facendo discutere la visita di Mino Raiola a Casa Milan. Oggetto dell’incontro con tutti i dirigenti rossoneri è Zlatan Ibrahimovic. C’è la possibilità di un suo ritorno e le parti si riaggiorneranno prossimamente.

Ma è già emerso un’ostacolo, ampiamente preventivabile: l’ingaggio. E ora spuntano anche le cifre. A riportarle sono i colleghi di Sportitalia: Ibrahimovic, e quindi Raiola, avrebbe chiesto un contratto di 18 mesi per uno stipendio totale di 10 milioni di euro.

Richieste economiche importanti quelle avanzate da Raiola per il contratto di un anno e mezzo di Zlatan Ibrahimovic. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Ma ora il Milan è maggiormente conscio degli sforzi economici che dovrà fare nel caso volesse concretamente pensare ad un ingaggio di Ibra.

Calciomercato Milan, duello col Napoli per Ibrahimovic – VIDEO

Ibrahimovic-Milan: ora tocca ad Elliott

Qualche giorno fa parlavamo dell’ok di Elliott all’operazione Ibrahimovic. Lo stesso Ivan Gazidis si era convinto della bontà di un ritorno dello svedese a Milanello. Vedremo se queste posizioni rimarranno le stesse dopo che Mino Raiola ha avanzato le richieste nel faccia a faccia di oggi a Casa Milan con la dirigenza rossonera al completo.

Ricordiamo che lo svedese è attualmente svincolato. Dunque quello dello stipendio (10 milioni netti per 18 mesi) sarebbe l’unica spesa del Milan. Ibra arriverebbe ovviamente a parametro zero, avendo chiuso poche settimane fa il contratto con i LA Galaxy.

C’è ancora tempo per riflettere da parte del Milan. Anche se Raiola proverà a forzare la mano sin da subito. Il mercato di gennaio inizierà tra poco più di un mese, ma trattandosi di uno svincolato si potrebbe accelerare il tutto ed avere Ibra a Milanello anche prima di gennaio (seppur non utilizzabile da Pioli). Insomma, da questa situazione ci aspettiamo prestissimo nuovi aggiornamenti importanti.

Milan-Inter, clima teso col Comune: rimangono dubbi su San Siro