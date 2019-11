Sky – Incontro Milan-Raiola: trattativa avviata per Ibrahimovic

Calciomercato Milan: Mino Raiola a Casa Milan. Primo incontro tra l’agente di Zlatan Ibrahimovic e il club rossonero. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il Milan guarda con attenzione al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Un rinforzo che in molti vorrebbero per la squadra rossonera, anche e soprattutto perché c’è la necessità di un calciatore che possa dare la mentalità vincente ad un gruppo di buoni elementi, ma non veri leader.

E allora lo svedese potrebbe essere il vero rinforzo del Milan per gennaio. Intanto da Sky Sport 24 riferiscono di un incontro tra Mino Raiola e il club rossonero. L’agente è a Casa Milan e pare che il motivo principale possa essere proprio la valutazione dell’operazione Zlatan Ibrahimovic. Si studia la fattibilità di un trasferimento a parametro zero dello svedese.

Un ritorno al Milan che in molti sognano. E in questo caso Raiola ha incontrato la dirigenza milanista anche e soprattutto per capire quali siano i margini di un avvicinamento reale tra le parti.

Non solo Ibra: Raiola incontra il Milan per Suso e Donnarumma

Non c’è solo Ibrahimovic come principale argomento di discussione nella visita di Mino Raiola a Casa Milan. Tra le due parti si discute anche del futuro di altri due giocatori rossoneri, assistiti dall’agente: ovvero Jesus Suso e Gianluigi Donnarumma.

Il futuro di entrambi sarà certamente oggetto di discussione prima o dopo il discorso su un’operazione Ibrahimovic. E chissà che in qualche modo le vicende possano essere collegate.

