Milan News | Pochettino, addio Tottenham: Elliott ci riprova?

Poco prima della fine della scorsa stagione, in casa Milan era già partito il toto allenatore per il dopo Gennaro Gattuso. A giugno, dopo gli ennesimi ribaltoni in società, Paolo Maldini ha preso le redini della situazione e ha scelto la pista italiana: Marco Giampaolo.

Una soluzione durata soltanto sette partite, poi l’esonero e l’arrivo di Stefano Pioli, che rappresenta in questo momento la figura del traghettatore. Infatti difficilmente il progetto Milan continuerà con l’ex Fiorentina in panchina: è chiaro che molto dipende dai risultati, ma nell’idea di Elliott Management c’è un altro tipo di allenatore. Fra quei nomi che si facevano alla fine dello scorso anno c’era anche Mauricio Pochettino. Che aveva appena perso la finale di Champions League e aveva aperto all’addio.

Tuttosport – Milan, via Calabria? Celik e Sidibé le alternative

Il Milan sogna Pochettino

L’allenatore argentino è stato esonerato nelle ultime ore dal Tottenham dopo un inizio di campionato disastroso. Soltanto quattodici punti in dodici partite (14° posto in classifica). Gli Spurs hanno deciso di mandarlo via e hanno già ufficializzato l’arrivo di José Mourinho. Pochettino quindi in questo momento è libero e occhio a possibili ritorni di fiamma con il Milan e in particolare con Elliott, che spingeva a maggio scorso per l’arrivo dell’argentino. Ora che la questione allenatore potrebbe riaprirsi in casa rossonera, attenzione a questa opzione.

Pochettino è un profilo di grande valore: in cinque anni ha contribuito alla crescita tecnica del Tottenham, ad oggi una delle squadre più forti della Premier League nonostante l’ultimo periodo negativo. Paga un inizio di campionato terribile e quindi l’esonero era inevitabile. Adesso si gusterà il meritato riposo ma, nel frattempo, si guarderà intorno alla ricerca di una nuova avventura. L’Italia è un’opzione gradita: si era parlato anche di Juventus qualche mese fa, ma alla fine la Vecchia Signora ha ripiegato su Mauri…zio Sarri (a proposito di nomi accostati al Milan).

Milik, probabile forfait in Milan-Napoli. Allan verso il recupero