Milik, probabile forfait in Milan-Napoli. Allan verso il recupero

Arkdadiusz Milik dovrebbe saltare Milan-Napoli per infortunio, ma Carlo Ancelotti può recuperare Allan a centrocampo per la partita di sabato a San Siro.

Carlo Ancelotti sabato in Milan-Napoli dovrebbe fare a meno di Arkadiusz Milik in attacco. Il centravanti polacco è alle prese con dei problemi fisici e, salvo sorprese, non sarà nella lista dei convocati.

Oggi il club campano nel report dell’allenamento ha comunicato quanto segue: «Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale». Difficile che l’ex attaccante dell’Ajax possa essere a disposizione per il match di campionato a San Siro.

Dalle ultime indiscrezioni emerse risulta che Milik non sarà della partita e sarebbe in dubbio anche per l’impegno di Champions League contro il Liverpool. Toccherà ad Ancelotti decidere come schierare il proprio attacco senza il polacco. Da capire se disporrà il Napoli con il modulo 4-4-2 oppure con il 4-3-3 e che giocatori impiegherà. I prossimi allenamenti saranno chiarificatori.

Chi invece dovrebbe esserci contro il Milan è Allan. Oggi il centrocampista brasiliano ha svolto la maggior parte della seduta di allenamento in gruppo. Il suo recupero appare molto probabile per la sfida di San Siro. Si tratterebbe di un rientro importante per Ancelotti, dato che l’ex Udinese sa dare corsa e sostanza alla mediana azzurra. In miglioramento pure le condizioni di Kostas Manolas, che potrebbe essere titolare sabato.

