Milan, Pioli ha scelto: Hernandez e Conti nuovi titolari 

Milan, ribaltone sulle fasce: accantonati Davide Calabria e Ricardo Rodriguez, Theo Hernandez e Andrea Conti sono stati promossi come nuovi titolari. La situazione.

Milan, gerarchie ridisegnate sulla fascia: dentro Andrea Conti e Theo Hernandez, fuori Davide Calabria e Ricardo Rodriguez. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, Stefano Pioli ha ormai deciso: saranno lo spagnolo e l’ex Atalanta i nuovi titolari.

Del resto – evidenzia il quotidiano – anche Calabria e Rodriguez hanno caratterizzato l’avvio di stagione disastroso del Diavolo. Per il primo si sperava che fosse l’anno della definitiva consacrazione, e invece ha commesso diversi errori tra cui due espulsioni in quattro partite. Lo svizzero, invece, non ha mai convinto realmente, ma l’infortunio di Hernandez gli ha dato comunque spazio in quest’avvio.

Così Conti ha così preso man mano spazio e fiducia, mentre per l’ex Real Madrid c’è stato subito l’exploit sull’altra corsia accantonando presto l’ex Wolfsburg. Tuttavia – evidenzia il giornale – l’ex Atalanta è ancora sotto osservazione della società, in attesa di ulteriori verifiche sul piano del rendimento.

Se non dovessero arrivare garanzie al 100%, la società potrebbe valutare di intervenire a destra. Anche perché a questo punto non si esclude una cessione di Calabria, il quale, da elemento della primavera, garantirebbe una plusvalenza per le casse di Elliott.

