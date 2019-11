Musacchio è tornato in gruppo, recuperato per Milan-Napoli

Mateo Musacchio ha recuperato dall’infortunio e sarà disponibile per Milan-Napoli di sabato. Oggi il difensore centrale è tornato ad allenarsi in gruppo.

Mateo Musacchio sarà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Napoli. Buone notizie da Milanello, con il ritorno in gruppo dell’argentino, che ha saltato per infortunio già due partite contro Lazio e Juventus.

Nel match dello scorso 31 ottobre contro la SPAL a San Siro, Musacchio aveva lasciato anzitempo il campo per un problema muscolare. Fastidio che lo ha portato a saltare altri due match. Stop di 20 giorni per lui, che pare ormai guarito. Oggi si è regolarmente allenato con il resto dei compagni, come dimostrano le foto pubblicate dai profili social ufficiali del Milan.

Sabato pomeriggio, ore 18, il calcio d’inizio di Milan-Napoli. E tra gli 11 titolari potrebbe esserci proprio Mateo Musacchio al fianco di Alessio Romagnoli. Non ha convinto appieno Leo Duarte che, nel caso Musacchio desse a Pioli assolute garanzie fisiche, andrà in panchina per far spazio alla coppia di centrali che più a lungo ha giocato insieme nelle ultime stagioni.

Milanello Live: il racconto dell’allenamento odierno

Oggi terzo allenamento settimanale per il Milan al centro sportivo di Carnago. C’è stato anche il ritorno di altri calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Il resoconto della seduta odierna riportato da acmilan.com:

Prosegue così, con il gruppo quasi al completo, l’avvicinamento a Milan-Napoli di sabato 23 novembre alle ore 18:00. Squadra pronta in palestra alle 15:00 per iniziare il lavoro con l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale, per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi.

Terminata la prima parte, il gruppo ha iniziato il lavoro tecnico per poi passare alla fase tattica. Una partitella su metà campo ha chiuso il lavoro di oggi. Il programma di domani, giovedì 21 novembre, prevede un allenamento al mattino: squadra a Milanello per colazione.

