Rivaldo: “Contento che Paquetá abbia giocato l’intera partita”

Rivaldo, nuovo messaggio di Lucas Paquetá. Post distensivo questa volta dopo le polemiche e i fraintendimenti delle ultime ore.

Rivaldo, nuovo messaggio su Lucas Paquetá. Dopo la vittoria del Brasile per 3-0 sulla Corea del Sud con tanto di goal del centrocampista del Milan, l’ex calciatore è tornato ad esprimersi via Instagram.

Ecco quanto postato questa volta: “Così come ho parlato su quanto accaduto con l’Argentina con la numero 10, oggi dico che mi è piaciuto la scelta di Tite nel lasciare il numero 10 in campo per l’intera partita. E Complimenti alla nazionale brasiliana per la vittoria, che arrivi il 2020″. Poi la chiusura: “Per qualcuno… questa volta è chiaro o devo disegnarlo?”, con tanto di risate allegate.

Un messaggio distensivo, quindi, dopo il precedente che aveva creato fraintendimenti e malumori: “Ho visto Brasile-Argentina e sono triste vedendo cosa è successo alla maglia numero 10 data a Paquetá: quella maglia è rispettata in tutto il mondo e non deve andare in panchina o giocare metà partita. E’ conosciuta da tutti perché è stata indossata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho e Neymar. Non biasimo il giocatore ma Tite e il suo staff che conoscono il peso di quel numero. Non devono bruciare un 22enne che può avere un grande futuro”.

Al suo intervento era seguito anche quello del Ct Tite a difesa di Paquetá: “Bisogna rimanere calmi e tranquilli nei suoi confronti. È stata una partita difficile e di contatto. Dopo aver sbagliato i primi passaggi, ha perso un po’ di fiducia. Ci vuole calma, lui è un grande giocatore e lo dimostrerà crescendo nel Milan”.

