Gazzetta – Milan, contatto Boban-Ibrahimovic: c’è l’offerta

Zvonimir Boban ha incontrato Mino Raiola e sentito direttamente lo stesso Zlatan Ibrahimovic per trattare il ritorno al Milan. C’è già una proposta contrattuale.

Il Milan ha avviato la trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Dopo tante indiscrezioni circolate, il club rossonero ha deciso di rompere definitivamente gli indugi ieri.

C’è stato un incontro faccia a faccia tra Zvonimir Boban e Mino Raiola a Milano. Si è parlato anche di altri assistiti del noto agente, in particolare di Gianluigi Donnarumma, ma il 38enne svedese è stato al centro delle discussioni. Il dirigente rossonero ha anche sentito direttamente il giocatore telefonicamente, stando a quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan | Proposto un contratto a Ibrahimovic

Ibrahimovic ha comunicato a Boban che deciderà il proprio futuro nel giro di un paio di settimane. L’offerta del Milan prevede un contratto di 6 mesi, che possono diventare 18, con un ingaggio complessivo da 6 milioni di euro (per i 18 mesi).

L’ormai ex capitano dei Los Angeles Galaxy sta riflettendo sull’eventuale ritorno in Serie A. Ha 38 anni e rientrare nel campionato italiano è più impegnativo che giocare nella Major League Soccer. Lui si definisce sempre un campione tuttora tra i migliori al mondo, però gli anni passano e dovrà capire se gli converrà rimettersi in gioco nel nostro Paese.

Il Milan non ha dubbi sulla tenuta fisica di Zlatan. Seppur non più giovanissimo, può ancora dare un apporto importante. La squadra rossonera ne avrebbe bisogno, vista la situazione in cui versa. Un leader come lui aiuterebbe i diversi giovani presenti nel gruppo guidato da Stefano Pioli.

La società rossonera ha iniziato a fare le proprie mosse, ora attende la risposta di Ibrahimovic. Sulle sue tracce ci sono anche Bologna, Napoli e squadre estere. Pure il club della sua città, Malmoe, è attratto dalla possibilità di riportarlo a casa per fargli chiudere la carriera in Svezia.

Calciomercato Milan | Mendes, summit con Boban per André Silva