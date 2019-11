Correa: “Il Milan mi voleva, l’Atletico ha deciso di tenermi”

Angel Correa conferme le news circolate nel calciomercato estivo: il Milan ha provato ad acquistarlo, ma l’Atletico Madrid lo ha trattenuto in Spagna.

Angel Correa è stato uno dei maggiori desideri estivi del Milan, che ha fatto di tutto per acquistarlo ma senza successo. Nonostante il sì del giocatore, il trasferimento non si è concretizzato.

L’Atletico Madrid aveva fissato un prezzo alto per il cartellino del proprio numero 10, il club rossonero non ha accontentato le richieste e l’accordo non è stato raggiunto. L’attaccante argentino era un rinforzo ideale per la squadra allora allenata da Marco Giampaolo, bisognosa di un elemento con le sue caratteristiche tecniche.

Calciomercato Milan | Correa conferma le notizie estive

Correa in un’intervista rilasciata a Onda Cero ha confermato che nell’ultima finestra estiva del calciomercato avrebbe potuto approdare a Milanello: «Il Milan è una grande squadra e mi voleva, ma l’Atletico Madrid ha deciso che io dovessi rimanere qui. È stata un’estate dura perché amo l’Atlético Madrid. Adesso sono ancora qui e ne sono molto felice. Più società mi volevano in estate, ora penso a crescere e migliorare».

L’attaccante argentino nei Colchoneros ha ritrovato un posto da titolare nelle ultime partite. Diego Simeone spesso lo ha ritenuto una valida alternativa alle prime scelte, motivo per il quale lui in estate avrebbe voluto trasferirsi al Milan. Ma alla fine il club madrileno non ha accettato le proposte giunte dall’Italia.

A lungo si era parlato della possibilità che Correa si trasferisse a Milanello e che l’Atletico lo sostituisse con Rodrigo Moreno del Valencia. C’è stato un momento nel quale sembrava tutto fatto, anche perché l’ex Benfica si era recato a Madrid e dunque c’era un chiaro indizio che faceva credere che l’operazione stesse per concretizzarsi. Poi è tutto sfumato.

Difficile dire se in futuro il Milan cercherà nuovamente di prendere Correa. Sicuramente a gennaio non ci sarà un nuovo tentativo, visto che la società di via Aldo Rossi non può permettersi l’investimento. Si vedrà più avanti, eventualmente.

Paquetà carico, il Milan ci punta per uscire dalla crisi