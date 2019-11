Sky – Milan, contatti per Giroud: ma c’è l’Inter in vantaggio

Il Milan valuta alternative a Zlatan Ibrahimovic per il calciomercato di gennaio 2020. Primo sondaggio per Olivier Giroud del Chelsea, nel mirino anche dell’Inter.

Il Milan ha avviato i contatti con Mino Raiola per trattare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma l’affare non è semplice. Il 38enne attaccante ha determinate pretese contrattuali e un accordo sull’ingaggio non è scontato.

Le parti hanno avuto un primo colloquio faccia a faccia e probabilmente si rivedranno ancora. Anche perché con il noto agente italo-olandese il club rossonero deve discutere pure di altri giocatori. In particolare di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade a giugno 2021 e andrà rinnovato prima della prossima estate.

Calciomercato Milan, Giroud alternativa a Ibrahimovic? C’è l’Inter

Il Milan a gennaio un attaccante vuole prenderlo e, oltre a Ibrahimovic, valuta altre opzioni. Una di queste è Olivier Giroud del Chelsea. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, da via Aldo Rossi ieri è partita una telefonata per un primo sondaggio.

Ma per il 33enne centravanti francese è l’Inter ad essere in vantaggio. Antonio Conte, che lo ha già allenato a Londra, lo ha messo in cima alla lista per il calciomercato di gennaio. Il club nerazzurro ha già avuto un incontro con l’agente del giocatore e si sta ragionando sulle cifre dell’operazione. La richiesta è di un contratto di due anni e mezzo.

Giroud è in scadenza a giugno 2020 con il Chelsea, che potrebbe cederlo nel caso in cui arrivasse una risposta positiva sullo sblocco del mercato. Infatti, i Blues non possono effettuare acquisti fino alla prossima estate e dunque cedendo l’ex Arsenal non potrebbero acquistare un sostituto. A dicembre il TAS emetterà la propria sentenza sul ricordo avanzato dalla società londinese.

Difficile il via libera alla cessione di Giroud senza la possibilità di rimpiazzarlo. Frank Lampard come centravanti ha lui, Tammy Abraham e Micky Batshuayi. Il titolare è il giovane inglese, mentre uno degli altri due potrebbe partire. Su Giroud c’è anche il Borussia Dortmund, oltre a Inter e Milan.

