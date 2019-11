Ibrahimovic-Bologna, Sabatini: “Feeling con Mihajlovic. Ecco quando deciderà”

Il direttore tecnico del Bologna Walter Sabatini ha detto la sua sul presunto inserimento del club emiliano su Zlatan Ibrahimovic.

Non solo Milan. Da giorni sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic pare essersi messo anche il Bologna, squadra emiliana che sogna il colpaccio per gennaio.

Il club di Joey Saputo sta valutando l’investimento oneroso per portare Ibra sotto le due torri. Un acquisto che sarebbe decisamente una manna dal cielo per il tecnico Sinisa Mihajlovic.

Un rapporto speciale tra lo svedese e l’ex allenatore rossonero, come dichiarato oggi dal direttore tecnico Walter Sabatini. Il dirigente, interpellato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato proprio della possibilità di vedere Ibra a Bologna.

Non c’è una vera e propria trattativa, ma i dialoghi sono cominciati: “Nessuna squadra può essere a posto per non prendere Ibrahimovic. A onor del vero, c’è un rapporto interpersonale tra Ibrahimovic e Mihajlovic. La società non ha fatto nulla e starà alla finestra. Ibra ha detto al mister che prenderà una decisione entro la fine del mese di dicembre”.

Sabatini dunque svela due notizie: il Bologna resta una pista concreta per il futuro di Ibrahimovic, nonostante non sia ancora in pole. Ed inoltre l’attaccante ufficializzerà la propria scelta futura soltanto a fine 2019, durante la sosta per le festività natalizie.

