Sky – Milan, nuovi contatti con Raiola: Ibrahimovic brucia le tappe?

Novità sull’asse Milan-Mino Raiola: l’agente italo-olandese sembra continuare a trattare con i rossoneri per riportare Ibrahimovic a Milanello.

L’incontro di ieri tra il Milan e il noto procuratore Mino Raiola sarà sicuramente servito per dialogare sul futuro di alcuni suoi assistiti presenti nella rosa rossonera.

Ma l’argomento principe è sicuramente stato il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello: l’attaccante svedese, suo assistito da sempre, starebbe valutando ormai in maniera concreta un rientro in Italia, per chiudere la carriera in un campionato di prima fascia.

Un’operazione più fattibile che mai, come confermato poco fa anche da Sky Sport; anche oggi infatti sono andati in scena nuovi contatti tra i dirigenti milanisti e lo stesso Raiola, per provare a dare un’accelerata alla trattativa.

L’accordo in realtà non è affatto semplice: alte le richieste di ingaggio di Ibrahimovic, che tra l’altro non si accontenterebbe di un contratto solo semestrale, puntando invece su un accordo almeno fino a giugno 2021.

Il Milan sta valutando il da farsi, vedendo se la proprietà Elliott Management sia disposta a fare un investimento di lusso a livello contrattuale per un giocatore forte e rinomato, ma anche classe 1981, ovvero un 38enne ormai diretto a fine carriera.

La novità riguarda il possibile approdo a Milanello di Ibra: se si troverà l’accordo a breve, lo svedese potrebbe sbarcare in casa rossonera già nel mese di dicembre, per cominciare ad allenarsi con la squadra di Stefano Pioli e riprendere confidenza con l’ambiente Milan.

Ibrahimovic sarà a disposizione solo da gennaio 2020, per la prima gara ufficiale del nuovo anno Milan-Sampdoria, ma il club rossonero intende presentarlo ed inserirlo in gruppo già dal prossimo mese, come fatto per Lucas Paquetà lo scorso anno.

