Il Milan incontra Raiola: Ibrahimovic e non solo – VIDEO

Mino Raiola ha incontrato il Milan in sede nel pomeriggio di ieri. Si è parlato senza dubbio di Zlatan Ibrahimovic, obiettivo dei rossoneri per il calciomercato di gennaio. Lo svedese è libero dopo l’addio ai Los Angeles Galaxy e può firmare con qualsiasi squadra. Proposto un contratto da 18 mesi ma la richiesta è di 10 milioni, troppi per le casse del club. Bisognerà venirsi in contro. Intanto Raiola ha avvisato il Milan di aver preso la procura di Suso e Romagnoli. In ballo c’è sempre il discorso Donnarumma e il rinnovo, il caso più spinoso per Maldini e Boban.

