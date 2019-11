Milan-Napoli, probabili formazioni: Musacchio favorito su Duarte

Le ultime di formazione in vista del big match di sabato tra rossoneri e napoletani: in difesa dovrebbe rientrare Mateo Musacchio dal 1′.

Si avvicina a grandi passi il match della 13.a giornata di campionato, vero e proprio spartiacque per la stagione di Milan e Napoli.

Le due squadre si affrontano a San Siro sabato alle ore 18, per un big match di altissimo livello. I rossoneri non hanno più alibi, devono cercare di tornare alla vittoria e, battere una rivale diretta, sarebbe più che vitale.

Anche gli azzurri però non se la passano bene: hanno raccolto solo 7 punti nelle ultime sei gare di campionato e rischiano seriamente di veder compromessa non solo la lotta scudetto, ma anche la corsa ad un posto Champions.

Le ultime sulla formazione del Milan

Spuntano sempre più nuove indiscrezioni sulle scelte di Stefano Pioli in vista della gara di sabato; il tecnico del Milan punterà ancora sul 4-3-3, ma dovrà fare a meno degli squalificati Bennacer e Calhanoglu.

Intanto appare risolto un ballottaggio in difesa: Leo Duarte lascerà il posto al rientrante Mateo Musacchio, che ormai si allena a pieno regime da giorni e riprenderà il suo posto al fianco di capitan Romagnoli. Ancora panchina invece per Mattia Caldara.

Lucas Biglia sarà il sostituto di Bennacer in mezzo al campo, completando il trio mediano con l’ormai promosso Krunic ed il redivivo Paquetà (in gol con il Brasile). In attacco invece sarà Ante Rebic a rimpiazzare Calhanolgu, con la conferma di Suso a destra e Piatek come riferimento centrale.

I titolari del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.

Napoli, Ancelotti punta sui ‘senatori’

Carlo Ancelotti, nel momento di maggiore difficoltà della sua carriera da allenatore, punterà invece sui veterani, sui cosiddetti ‘senatori’ di casa Napoli.

Fuori dalla formazione titolare elementi deludenti come Manolas o Milik, mentre in mezzo al campo tornerà titolare Allan. In attacco spazio al tridente dei ‘piccoletti’ formato da Callejon-Mertens-Insigne.

I titolari del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Sky – Milan, nuovi contatti con Raiola: Ibrahimovic brucia le tappe?