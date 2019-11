Gazzetta – Milan-Napoli, probabili formazioni: Bonaventura sorpassa Rebic

Ultimissime Milan-Napoli, le probabili formazioni. Dentro Giacomo Bonaventura e non Ante Rebic: Stefano Pioli pronto a stupire per sabato sera a San Siro.

Milan-Napoli, sorpasso di Giacomo Bonaventura su Ante Rebic. Con Hakan Calhanoglu squalificato e Samuel Castillejo infortunato, tutto lasciava pensare al debutto dal primo minuto per l’esterno croato. Ma potrebbe non andare proprio così.

Secondo quanto infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ora sembrerebbe esserci Jack in pole position per la sfida di sabato sera a San Siro contro la squadra di Carlo Ancelotti.

La formazione del Milan

E il possibile impiego di Bonaventura non sarebbe nemmeno l’unica eventuale novità. Perché con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la linea difensiva vedrà infatti il ritorno di Mateo Musacchio in coppia con Alessio Romagnoli con Andrea Conti e Theo Hernandez sugli esterni.

In mediana c’è Lucas Biglia in cabina di regia data la squalifica di Ismael Bennacer, con Rude Krunic nel centro destra e Lucas Paquetá sull’altro versante. Poi appunto l’attacco: Suso a destra, Krzysztof Piatek al centro e il possibile impiego di Bonaventura sull’out mancino.

I titolati del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Bonaventura

La formazione del Napoli

Novità anche per Carlo Ancelotti: pronto il classico 4-4-2 e non il 4-3-3 sperimentale. Con Alex Meret tra i pali, la retroguardia vedrà un ritorno anche per gli azzurri: quello di Kostas Manolas, il quale farà coppia con Kalidou Koulibaly con Giovanni Di Lorenzo sulla destra e Sebastiano Luperto pronto a sinistra poiché Mario Rui non è al top e Faouzi Ghoulam è alle prese con un nuovo problema. In mediana spazio ai veterani: José Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. Tandem d’attacco composto da Dries Mertens e Hirving Lozano, dato l’acciaccato Arkadiusz Milik.

I titolari del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Mertens, Lozano

