Milan-Napoli, le probabili formazioni di Pioli e Ancelotti

Scopriamo le probabili formazioni della partita di campionato Milan-Napoli con le possibili scelte di Stefano Pioli e Carlo Ancelotti. Ecco le ultime news.

Domani alle 18 big match Milan-Napoli a San Siro. Un appuntamento molto importante per le due squadre, che vivono entrambe un momento particolare.

Quella di Stefano Pioli è solamente quattordicesima nella classifica del campionato di Serie A. Viene da due sconfitte contro la Lazio e Juventus, dunque la partita di domani potrebbe dare una svolta in caso di vittoria. Quella di Carlo Ancelotti è settima, distante 12 punti dalla capolista Juventus e alle prese con grosse tensioni interne.

Milan, le possibili scelte di formazione di Pioli

Pioli dovrebbe schierare il Milan con il modulo 4-3-3. In difesa l’unica novità sarà il ritorno al centro di Mateo Musacchio, ripresosi dall’infortunio e pronto ad affiancare capitan Alessio Romagnoli. Il reparto sarà completato da Andrea Conti e Theo Hernandez. Ovviamente in porta ci sarà Gianluigi Donnarumma.

Per quanto riguarda il centrocampo, sicuro l’impiego di Lucas Biglia in regia al posto dello squalificato Ismael Bennacer. Le mezzali saranno ancora Lucas Paquetà a destra e Rade Krunic a sinistra. Il mister rossonero ha convocato Franck Kessie, escluso contro la Juventus, e dunque avrà un’opzione in più in mediana.

In attacco sono certi di un posto sia Jesus Suso come esterno destro offensivo che Krzysztof Piatek come centravanti. Per completare il reparto e rimpiazzare lo squalificato Hakan Calhanoglu c’è Giacomo Bonaventura in vantaggio su Ante Rebic. Le ultime news circolate danno Jack favorito rispetto al croato arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte.

Il Napoli di Ancelotti ancora col 4-4-2

Salvo sorprese, Ancelotti ripresenterà il Napoli schierato con il modulo 4-4-2 nonostante alcuni rumors ipotizzassero il passaggio al 4-3-3. Davanti ad Alex Meret ci saranno sicuramente Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly. Per il posto di terzino sinistro Sebastiano Luperto dovrebbe essere il prescelto.

A centrocampo il mister azzurro pare intenzionato a schierare tutti i mediani a disposizione. Eljif Elmas e Fabian Ruiz esterni, mentre Allan e Piotr Zielinski agiranno centralmente. Rischia l’esclusione, dunque, José Callejon. Lo spagnolo sulla destra è spesso un pericolo per gli avversari e fa pure un lavoro prezioso in fase di copertura.

In attacco una maglia dovrebbe andare al messicano Hirving Lozano, mentre l’altra è contesa da Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Assente per infortunio Arkadiusz Milik, mentre Fernando Llorente sarà una carta da giocare eventualmente a match in corso.

Serie A, Milan-Napoli: probabili formazioni

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura (Rebic).

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Insigne (Mertens).

