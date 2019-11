San Siro, superata quota 60.000 tifosi per Milan-Napoli

Domani Milan-Napoli si giocherà in un San Siro delle grandi occasioni: superata quota 60.000 tifosi. Laser show e DJ-set nel pre-partita.

Cresce l’attesa per Milan-Napoli, anticipo della 13.a giornata di Serie A che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza: calcio d’inizio previsto alle ore 18:00. Intanto il sito ufficiale rossonero annuncia che è stata superata quota 60.000 tifosi.

Ci sarà il San Siro delle grandi occasioni domani. Speriamo di vedere un grande spettacolo sul campo, e soprattutto il Milan vincere. Ma nel pre-partita i tifosi potranno vivere un’atmosfera davvero speciale a ridosso: l’annuncio delle formazioni ufficiali, infatti, sarà caratterizzato da uno spettacolare laser-show di Banco BPM – match-sponsor – in tutto lo stadio. A bordocampo, poi, spazio anche al DJ set di Alex Uhlmann dei Planet Funk.

Il Milan dopo la sosta per le Nazionali deve necessariamente ripartire con il piede giusto e cominciare a pensare di rialzarsi in classifica. La situazione è parecchio pesante per i rossoneri. Di fronte ci sarà un Napoli non sereno dalle ultime vicende interne, ma certamente agguerrito e che non farà sconti. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vedere una partita di alto livello.

Per tutti i possessori di un biglietto per Milan-Napoli sarà garantito l’accesso al museo di Casa Milan al prezzo speciale di 10€ (invece di 15€). Sarà possibile usufruire della speciale promozione semplicemente mostrando il biglietto all’ingresso del museo. Sia il museo Mondo Milan che il Milan Store chiuderanno alle 18.00.

INGRESSO ALLO STADIO – I cancelli apriranno alle 16.00. Si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno un’ora e mezza prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi.

UNDER 5 – Si ricorda che, come avviene in tutti i big-match, NON vengono garantiti ingressi a 1€ per gli Under 5.

