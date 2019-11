Pioli, niente cambio modulo: “Fuga di informazioni? Il motivo è un altro”

Stefano Pioli ha provato a lungo un cambio modulo per il Milan prima della Juventus, salvo poi ripensarci. Oggi in conferenza stampa ha spiegato il perché.

Perché Stefano Pioli non ha cambiato modulo per la sfida contro la Juventus? Soprattutto visto che nei giorni precedenti al match ha provato più volte quel 3-4-2-1 a Milanello con la novità della difesa a tre.

Poi nel match di Torino è andati avanti con il 4-3-3, la squadra ha risposto bene pur perdendo, e nel post-partita ha negato ogni possibilità di cambio modulo dopo la sosta contro il Napoli. E proprio oggi nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli è tornato a parlarne e ha spiegato il perché della scelta non fatta.

Arriva la domanda dal giornalista: “Mister, non ha cambiato modulo per via delle fughe di notizie che erano arrivate giorni prima e perché la squadra va comunque meglio con il 4-3-3?”.

La risposta secca di Pioli: “Hai già risposto tu”. Quando si poteva pensare che uno dei motivi potesse essere proprio la fuga di informazioni dallo spogliatoio, ci ha ripensato e ha corretto il tiro: “Ho scelto di non giocare con la difesa a tre… non per fughe di notizie, ma perché stiamo meglio in campo in altro modo. Non vale la pena cambiare”.

