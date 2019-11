Milan, l’ultimo successo sul Napoli risale al 2014

L’ultimo trionfo in campionato a San Siro contro il Napoli è datato 2014, quando i rossoneri riuscirono a superare i rivali in casa.

Sarà un match delicatissimo quello di oggi alle ore 18, sia per il Milan che per il Napoli, costrette a fare punti dopo un periodo negativo.

I rossoneri devono tra l’altro interrompere una serie negativa interna contro i partenopei. Infatti, come ricordano i vari precedenti, il Napoli negli ultimi quattro anni è sempre uscito con punti pesanti da San Siro.

L’ultimo successo del Milan tra le mura amiche contro gli azzurri risale a cinque stagioni fa: era il 14 dicembre 2014, quando i rossoneri allora guidati da Filippo Inzaghi riuscirono a battere con un secco 2-0 i rivali.

Le reti realizzate da Jeremy Menez e Giacomo Bonaventura illusero quel Milan che chiuse la stagione con un deludente nono posto in classifica. Paradossale il fatto che nelle stagioni successive il Diavolo non è più riuscito a raccogliere i tre punti contro il Napoli.

Dal 2015 ad oggi sono arrivati due pareggi (entrambi per 0-0) e due vittorie degli ospiti: un rotondo 4-0 contro il Milan di Mihajlovic ed il 2-1 firmato Insigne-Callejon tre stagioni fa, quando lo spettacolare Napoli di Maurizio Sarri entusiasmava tutti per gioco e facilità nell’andare in gol.

