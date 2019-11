Bonaventura, gol in Milan-Napoli: non segnava da 412 giorni

Bonaventura è tornato al gol in Milan-Napoli oggi. La rete gli mancava da tantissimo tempo.

Rischiava di mettersi male per il Milan, ma a metterci una pezza ci ha pensato Giacomo Bonaventura. Schierato da titolare per sostituire Hakan Calhanoglu, ci ha messo circa mezz’ora per tornare al gol in Serie A dopo un periodo di tempo lunghissimo. E che gol!

Dopo una buona manovra offensiva della squadra rossonera, Krunic appoggia facile a Jack che non ci pensa due volte e spara in porta: niente da fare per Alex Meret, così il Milan trova il pareggio e risponde al gol di Hirving Lozano che aveva sbloccato il risultato qualche minuto prima. Una rete fondamentale per il Diavolo così come per lo stesso Bonaventura. Che, come detto prima, torna al gol dopo un periodo davvero molto lungo.

Come ricorda OptaPaolo su Twitter, erano 412 che il numero 5 del Milan non segnava nel massimo campionato italiano. Precisamente, l’ultimo gol risale al 7 ottobre del 2018: era Milan-Chievo e la squadra di Gennaro Gattuso si impose per 3-1. Nel corso di questo lungo anno sono successe tante cose: il brutto infortunio, il difficile rientro e ora il ritorno in campo con grande prudenza. Un gol, quello di questa sera, che lo aiuterà in questo processo di rientro a pieno regime.

