Il risultato e la cronaca di Milan-Napoli in diretta in tempo reale. Aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di oggi a San Siro.

16:55 – Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenz, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Lozano.

16:30 – La diretta live di Milan-Napoli inizierà tra pochissimo. Tutti gli aggiornamenti da San Siro minuto per minuto.

Si torna finalmente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan gioca a San Siro contro il Napoli, terzo avversario di fila molto complicato. Con questa sfida si chiude il ciclo di ferro, anche se la prossima settimana il Diavolo andrà a Parma in una trasferta storicamente complicata.

Ma ora la testa di Stefano Pioli e della squadra è tutta sul Napoli, altra squadra in crisi nera. Nonostante questo, resta comunque un avversario fortissimo e difficilissimo da affrontare. Carlo Ancelotti si ritrova ancora contro il suo passato e per lui è fondamentale vincere. Un altro risultato negativo potrebbe mettere in seria discussione la sua posizione.

Milan-Napoli, precedenti e curiosità

L’ultima volta Milan-Napoli si è conclusa con il risultato di 0-0. Era lo scorso anno e Gennaro Gattuso si ritrovò di fronte nel match di ritorno il maestro Ancelotti. Una partita importante dei rossoneri che incontrarono gli azzurri in pochi giorni due volte: prima in campionato e poi in Coppa Italia (in quel caso il Milan, ancora a San Siro, vinse 2-0 con doppietta di Krzysztof Piatek appena arrivato dal Genoa). Un altro 0-0 nella stagione 2017-2018, mentre nei due anni ancora precedenti sono arrivate due sconfitte pesanti per il Milan: prima 2-1 e poi addirittura 4-0. Il quinto e ultimo precedente invece vede l’unica vittoria rossonera targata Menez-Bonaventura: era la stagione 2014-2015.

La vittoria con maggior scarto di gol risale al 1991-1992: il Milan vinse contro il Napoli 5-0, in gol in quella partita anche Paolo Maldini. Se invece ricordiamo il precedente con più gol, troviamo un 5-3 napoletano della stagione 1956-1957. Il risultato più frequente è invece lo 0-0 che, come abbiamo visto, è uscito due volte nelle ultime cinque partite. Milan–Napoli in totale si è giocata 71 volte: 32 le vittorie rossonere, 25 i pareggi e 14 le vittorie azzurre. 117 gol del Diavolo mentre sono 71 quelli partenopei.

