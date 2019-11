Milan, Conti: “Secondo infortunio difficile. Ringrazio i tifosi” – VIDEO

Andrea Conti nel match program in vista di Milan-Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno toccato più temi. Ha spiegato innanzitutto che le sue condizioni fisiche sono in miglioramento. Trovando continuità in campo e allenandosi bene non può che fare progressi. In settimana a Milanello tanto lavoro per preparare al meglio la partita di oggi contro la squadra di Carlo Ancelotti. L’ex Atalanta ha pure raccontato che il momento peggiore di questi anni è stato quello del secondo infortunio, mentalmente non facile da assorbire, e che tante persone lo hanno aiutato a superarlo. Tra questi anche i tifosi, che lo hanno sostenuto fin dal suo arrivo.

