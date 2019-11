Milan, Castillejo recuperato: oggi allenamento in gruppo

News Milan: recuperato dall’infortunio Samuel Castillejo. Lo spagnolo ieri non era stato nemmeno convocato, oggi si è allenato insieme al gruppo.

Ieri contro il Napoli Stefano Pioli è stato costretto a fare a meno di numerosi calciatori tra squalifiche e infortuni. A ridosso del calcio d’inizio ha anche dovuto rinunciare a Jesus Suso, indisponibile per problemi intestinali.

Al posto dello spagnolo ha giocato Ante Rebic, il quale si è fatto male a metà primo tempo. Ha stretto i denti fino al termine di frazione, poi ha lasciato il posto a Kessie. Sulla fascia destra offensiva non c’era nessuna alternativa, anche perché nemmeno Samuel Castillejo era disponibile. Pioli non lo ha nemmeno convocato, e lo spagnolo ha assistito al match dalla tribuna.

Oggi però il Milan si è allenato e Castillejo ha svolto la seduta con il gruppo. Un recupero importante per Pioli, in attesa di Suso. Tra sette giorni si ritorna in campo, in trasferta al Tardini contro il Parma. E ci sarà bisogno di entrambi gli spagnoli, o quantomeno uno, per sfruttare al meglio quella fascia.

PIÙ NERO CHE ROSSO – Piatek, porto d’armi scaduto!

Milanello Live: domenica di allenamento per i rossoneri

Il resoconto della seduta odierna al centro sportivo di Carnago riportato dai colleghi di acmilan.com: sessione defaticante per i titolari impiegati a San Siro, che hanno svolto il lavoro in palestra. Prima di uscire in campo, attivazione muscolare all’interno della struttura anche per il resto della rosa.

Squadra impegnata sul centrale: prima spazio ad alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, poi lavoro tecnico attraverso una serie di esercitazioni basate su passaggi, cross e tiri in porta.

Nel frattempo, i portieri hanno svolto una seduta specifica con il preparatore Luigi Turci. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.

Per domani, lunedì 25 novembre, il programma prevede una giornata di riposo. La ripresa a Milanello è prevista per martedì con un allenamento pomeridiano: ritrovo per pranzo.

Dalla Francia: il PSG libera Kurzawa, anche il Milan interessato