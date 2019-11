Miglior calciatore africano 2019: Bennacer tra i candidati

Ismael Bennacer inserito tra i candidati a prendersi il premio del ‘Best african player’ per l’anno solare 2019, anche per via della Coppa d’Africa vinta.

Annata davvero speciale per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan sta vivendo un 2019 intenso e ricco di soddisfazioni personali.

Nel giro di pochi mesi il calciatore classe ’97 è passato dall’essere titolare nell’Empoli a giocatore importante del Milan, oltre a riuscire a vincere da protagonista la Coppa d’Africa con la sua Algeria, diventando persino il miglior calciatore della competizione.

Ed i riconoscimenti per Bennacer potrebbero non essere finiti qui: infatti come ricorda Tuttosport il calciatore rossonero è stato inserito nella lista dei 30 elementi in lizza per il premio ‘Miglior calciatore africano 2019’, ovvero la maggiore gratifica per i talenti dell’intera Africa.

Bennacer merita tale inserimento tra i migliori per via della sua ottima stagione ad Empoli e delle prove positive con l’Algeria, mentre a Milanello deve ancora dimostrare tutto il proprio valore.

Per vincere il premio Bennacer però dovrà faticare: tra i suoi avversari spiccano i due fortissimi attaccanti del Liverpool, ovvero l’egiziano Salah e il senegalese Sané, mentre dalla Serie A si conta la presenza del gigantesco stopper Koulibaly del Napoli.

